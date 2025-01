Caricatures politiques de Chapleau

Au niveau fédéral, Justin Trudeau se présente à la caisse d’une épicerie et on lui dit que la date de péremption est passée. «Pour mon yogourt?», demande-t-il. «Non, pour vous!»

Quant au chef conservateur Pierre Poilievre, il hésite pour sa tenue du jour entre trois t-shirts: «C’est la faute à Justin Trudeau. C’est la faute à Valérie Plante. C’est la faute à Bruno Marchand.»

MAGA et MAVA

Du côté de la politique américaine et internationale, on voit Biden dans le bureau ovale où il téléphone à Netanyahou. Il obtient ce message enregistré: «Il n’y a pas de service au numéro composé!»

Pour les Jeux olympiques de Paris, on voit Trudeau se présenter pour le relais 4 x 100 mètres. L’arbitre lui dit: « Hum!? Il ne reste que vous… et la course était hier!»

Quant au pape François, fort bien illustré, il accuse Trump et Harris d’être «contre la vie». On le voit coiffé d’une casquette rouge arborant MAKE VATICAN GREAT AGAIN.