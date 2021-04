Canal de Suez : la pleine Lune a sauvé l’économie mondiale

Un peu de mécanique (céleste). Les marées sont d’abord le résultat de la rotation de la Lune autour de la Terre. La Lune a beau être petite, elle est suffisamment massive pour «attirer» la Terre vers elle, ce qui provoque les marées.

Celles-ci sont à leur niveau le plus élevé lorsque la Terre est en alignement avec le Soleil et la Lune.

La Lune au périgée

C’était le cas dimanche, jour de pleine Lune, et mieux encore, cela coïncidait avec la période où la Lune est au plus près de la Terre (le périgée, 30 mars), ce qui accentuait un peu plus la marée haute.

Mine de rien, ça se traduisait par un niveau d’eau de 46 centimètres plus élevé dans le Canal de Suez. Les plus puissants tracteurs du monde n’auraient pas pu faire mieux.