Canada créatif: une formation clé en mains visant les compétences transversales

«Je me sens mieux depuis avoir fréquenté le programme. Je commence comme une nouvelle vie plus sûre de moi-même et de mes compétences. Ainsi qu’une énorme envie d’apprendre encore plus et de faire encore plus. Je me sens capable de réfléchir à un avenir dans la créativité.» – Arianna Noera

«Je me sens maintenant encore plus en confiance avec mon poste actuel et motivée à 100% pour reprendre mes études en gestion de l’innovation. Je peux maintenant affirmer que mon projet professionnel à long terme est clair. Même si je laisse place à de nouvelles possibilités. Je vais m’adapter.» – Mélanie Judas

Factry Canada créatif est financé par le gouvernement du Canada par le biais du programme Compétences pour réussir.