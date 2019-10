Camp de Leadership pour une soixantaine d’élèves de MonAvenir

Afin de permettre aux élèves de «s’engager pleinement comme leaders contribuant à l’épanouissement de la langue française et de la culture catholique francophone», l’équipe de la construction identitaire du Conseil scolaire catholique MonAvenir a tenu récemment un Camp de leadership de trois jours pour une soixantaine d’élèves de ses écoles secondaires.

Le week-end au Camp de plein air Mansfield, à l’ouest de Barrie, avait pour comme thème «Les olymPLIQUES» (Jeux olympiques et Je m’implique) et valorisait des valeurs telles que «la collaboration, la persévérance, le respect, l’engagement, la solidarité et l’esprit d’amitié».

L’activité avait pour but de «développer les habiletés de leadership, tout en renforçant leur identité francophone catholique». Des ateliers de leadership, de gestion d’émotions ainsi que diverses activités et défis leur ont été lancés, afin de cerner les intérêts multiples des participants.

Les filles et garçons étaient divisés en 8 équipes représentant 8 pays francophones. Ils ont eu à surmonter différentes épreuves qui leur permettaient de développer leurs habiletés en leadership, d’analyser leur propre style de leadership et celui de leurs coéquipiers.