Caillebotte, le peintre longtemps oublié

Pourtant Joris-Karl Huysmans (1848-1907), critique d’art sous ce nom, écrit en 1882 à propos de L’exposition des Indépendants en 1880: «Il semble être enfin parvenu à se débrouiller l’œil qui est bien, dans l’état normal, l’un des plus précis et des plus originaux. Celui-là est un grand peintre, un peintre dont certains tableaux tiendront leur place à côté des meilleurs.»

Le 21 février 1894, après avoir pris froid en travaillant à un paysage dans son jardin, une congestion cérébrale provoque le décès à 45 ans, de ce peintre connu plutôt comme collectionneur que comme peintre.

Redécouverte

Curieusement, c’est aux États-Unis que l’on reconnaît d’abord le talent pictural de Gustave Caillebotte. C’est son rôle de «mécène éclairé», pour reprendre une expression qui lui avait été attribuée, qui le caractérise dans son pays.

C’est seulement dans les années 1970 que l’on a découvert ce peintre oublié, à l’initiative des collectionneurs étatsuniens et finalement par le grand public francophone à partir des années 1990.

Selon la ville d’Yerres, qui restaure et entretient la propriété où le peintre a réalisé plus de 80 tableaux, «expositions et évènements évoquent à longueur d’année la mémoire de Caillebotte. À partir de l’exposition rétrospective en 1994, au Grand Palais de Paris, d’importantes expositions internationales, à Chicago en 1995, à Lausanne en 2005, à Brême en 2008, au musée Jacquemart André à Paris en 2011, constituent des apports importants pour la connaissance de l’œuvre picturale de Gustave Caillebotte.»

Les rétrospectives de ses œuvres sont désormais fréquentes, comme pour rattraper le temps perdu.