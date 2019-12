Bye Bye 2019 : le réveillon devant la télé

À l’année prochaine

Puis, la radio devient de la télé à 20h30 pour À l’année prochaine, édition spéciale d’À la semaine prochaine qui sévit à la radio depuis 11 ans maintenant.

L’animateur Philippe Laguë, son bruiteur et ses complices Pierre Verville, Michèle Deslauriers et Dominic Paquet promettent des parodies, imitations, chansons et nouvelles sur les événements marquants de 2019. D’abord diffusée à la radio le 31 décembre à midi et rediffusée le 1er janvier à 16h, À l’année prochaine reviendra à la télé le 2 janvier à 20h.

Infoman

Ensuite, de 22h à 23h, souvent encore plus drôle que le Bye Bye, l’antihéros Infoman (Jean-René Dufort) souligne ce qui a retenu son attention au fil des mois de 2019, dans des sketches et des vidéos montés avec Chantal Lamarre et MC Gilles. Rediffusion le 1er janvier à 20h.

Les coulisses du Bye Bye

Tout de suite après le Bye Bye, vers minuit vingt, Les coulisses du Bye Bye permettent de découvrir les secrets de la production et d’entrer furtivement dans l’intimité des comédiens, des invités spéciaux et des équipes de production qui déploient leur talent et leur énergie pour en faire un succès. Rediffusion le 2 janvier à 21h et le 5 janvier à 22h30.