Brillant roman sur la résistance de Varsovie en 1944

Au rouge et blanc du drapeau polonais, le rouge du sang et le blanc des bandages des blessés de Varsovie offrent un miroir sordide en 1944. C’est sur ce portrait que s’ouvre le roman Les Sœurs de la Résistance, d’Anna Stuart.

En 2024 je vous ai présenté La Sage-Femme de Berlin, d’Anna Stuart, qui est le nom de plume de Joanna Manden, écrivaine britannique de plusieurs romans dont l’action se déroule durant la Seconde Guerre mondiale.

L’Armée de l’Intérieur

Hana, Zuzi et Orla Dabrowska sont les sœurs éponymes et personnages principaux. Elles font partie de l’Armée de l’Intérieur (en polonais Armia Krajowa ou AK), liée au gouvernement en exil basé à Londres.

Ces sœurs travaillent pour la Résistance à Varsovie, dans le ghetto où sont parqués tous les Juifs.

Depuis maintenant cinq ans, le fiancé d’Hana est engagé comme pilote de chasse pour la Royal Air Force qui «va occuper le ciel et nous aider à chasser la Wehrmacht ainsi que la Luftwaffe de Varsovie».