Guerre, amour et résilience féminine au cœur d’un roman

Afin de mieux faire connaître l’histoire touchante de jeunes Britanniques envoyés à l’étranger pour échapper aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale, Josée Ouimet signe Loin des bombes, premier tome du roman Le voyage de l’espoir.

En 1940, Winston Churchill crée le programme Pied Piper pour protéger les enfants contre la guerre.

Entre juillet et septembre de cette année-là, 2 664 enfants britanniques choisis par le Children’s Overseas Reception Board sont envoyés dans quatre pays (Dominions), dont 1 532 au Canada, pour échapper aux bombardements allemands.

Face à la puissance de l’armée d’Hitler, les heures de l’Angleterre sont comptées. «L’opération Pied Piper était la seule manière que Churchill avait trouvée de conserver intacte la mémoire d’un peuple qui ne voulait pas mourir.»

De Londres à Montréal

Comme chaque nouvelle nuit de bombardements laisse présager une hécatombe à Londres, Edith (16 ans) doit se résigner à quitter ses parents pour aller s’installer à Montréal, chez une amie de sa mère.