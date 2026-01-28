Guerre, amour et résilience féminine au cœur d’un roman

L’opération Pied Piper

guerre, Josée Ouimet, Le voyage de l’espoir
Josée Ouimet, Le voyage de l’espoir, tome 1, Loin des bombes, roman, Montréal, Éditions Hurtubise, 2025, 350 pages, 26,95 $.
Publié 28/01/2026 par Paul-François Sylvestre

Afin de mieux faire connaître l’histoire touchante de jeunes Britanniques envoyés à l’étranger pour échapper aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale, Josée Ouimet signe Loin des bombes, premier tome du roman Le voyage de l’espoir.

En 1940, Winston Churchill crée le programme Pied Piper pour protéger les enfants contre la guerre.

Entre juillet et septembre de cette année-là, 2 664 enfants britanniques choisis par le Children’s Overseas Reception Board sont envoyés dans quatre pays (Dominions), dont 1 532 au Canada, pour échapper aux bombardements allemands.

Face à la puissance de l’armée d’Hitler, les heures de l’Angleterre sont comptées. «L’opération Pied Piper était la seule manière que Churchill avait trouvée de conserver intacte la mémoire d’un peuple qui ne voulait pas mourir.»

De Londres à Montréal

Comme chaque nouvelle nuit de bombardements laisse présager une hécatombe à Londres, Edith (16 ans) doit se résigner à quitter ses parents pour aller s’installer à Montréal, chez une amie de sa mère.

Elle est chargée d’y conduire son frère Edward (7 ans) et leur voisine-orpheline Eleonore (7 ans). Le trio s’embarque à bord du SS Duchess of York, un navire de la compagnie Canadian Pacific.

Jamais les Allemands ne pourront enlever à Edith le droit de rêver et d’espérer. Partagée entre l’angoisse de savoir ses parents restés à Londres et le désir de s’adapter à une nouvelle vie, l’adolescente accepte ce départ, signe d’absence, d’éloignement et de grand pas dans le vide.

Intrigue amoureuse

L’opération Pied Piper demeure un pan peu connu de la Seconde Guerre mondiale. En plus de nous le faire découvrir, Josée Ouimet pimente son récit d’une intrigue amoureuse. Edith ne s’éloigne pas uniquement de ses parents, elle laisse son premier amour filé entre ses doigts.

Cette flamme s’appelle Andrew et il fait partie de la Home Guard. Étendus sur un plancher de carrelage noir et blanc épargné par les bombes, les corps d’Édith et d’Andrew sont dévorés par le désir, élan qui est aussitôt freiné par le cri de deux patrouilleurs de la Croix-Rouge.

Déçus de ne pas avoir pu aller jusqu’au bout de leur rêve érotique, les amoureux s’étreignent et se séparent, non sans promettre de revenir le lendemain. Ordre est cependant donné à Andrew de se rendre près du palais de Buckingham pour y aider les éclaireurs. Édith le retrouvera-t-elle dans la suite de ce roman…?

La résilience des femmes

Le premier tome conduit nos trois jeunes Britanniques dans une famille du quartier montréalais Notre-Dame-de-Grâce. Leur quotidien va s’avérer aussi turbulent qu’un champ de bataille.

Le voyage de l’espoir est à la fois une histoire de guerre, une aventure romantique et un cheminement psychologique.

À travers le regard d’Edith, la romancière met aussi de l’avant la résilience des femmes de l’époque face à la place qu’elles occupent dans la société, face aux limites qui s’y greffent également.

Josée Ouimet a publié une soixantaine de romans, tant pour les adultes que pour les jeunes. Ses sagas historiques La Marche des nuages, La Faute des autres, Dans le secret des voûtes, L’Inconnu du presbytère et Un vent d’orage ont passionné des milliers de lecteurs et lectrices.

Partagez
Tweetez
Envoyez

