Branle-bas de combat autour du livre en français dans le monde

Comment «lever les freins» à la production, la diffusion et la circulation du livre en français dans le monde, et ainsi développer l’accès à la lecture?

La commissaire générale des États généraux du livre en langue française dans le monde (EGLLFM), Sylvie Marcé, a positionné ainsi un état des lieux du marché du livre au sein de la francophonie, au cours d’une présentation virtuelle organisée pour les médias français et étrangers.

Restructurer le secteur du livre en français

Sylvie Marcé et sa commissaire adjointe, Judith Roze, ont aussi présenté une série de tables rondes et d’ateliers virtuels tenus au fil du mois d’avril autour du livre en français. On y a discuté de stratégies globales et concertées à mettre en place pour restructurer le secteur.

Réunis sous l’appellation des Rendez-vous numériques du livre en langue française dans le monde, ces échanges virtuels destinés aux professionnels du secteur sont organisés en prélude aux États généraux de Tunis, prévus les 23 et 24 septembre sous l’égide de l’Institut français.

Une dizaine d’observateurs du milieu de l’édition, des représentants de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) et des pays ou entités participant à l’organisation des EGLLFM — le Québec, la Suisse, la Tunisie, la Belgique — ont participé à cette conférence de presse, mercredi.