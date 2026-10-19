Bilan mitigé pour le premier Marché du TIFF

Trois semaines après la fin du Festival international du film de Toronto (TIFF), les réactions à froid commencent à sortir.

Si, dans l’ensemble, les opinions sont plutôt positives et la majorité estime que le festival donne l’impression de remonter la pente, certaines critiques tirent quand même le bilan vers le bas.

Surtout au niveau de ce qui fait le succès de festival depuis des années: la programmation des films, mais aussi de la première édition du Marché, que les officiels encensent bien entendu comme une grande réussite, mais sur lequel l’avis de la profession en général diverge.

Beaucoup de questions pertinentes sont maintenant posées.

Peur de la critique

Premièrement, il nous faut souligner qu’après avoir parlé avec plusieurs acteurs locaux, provinciaux, nationaux et internationaux, nous avons été un peu surpris du niveau de crainte générale quant à l’expression publique d’opinions négative sur l’événement.