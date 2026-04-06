Bientôt une stratégie pour la santé des hommes

Le gouvernement canadien va élaborer sa toute première stratégie nationale sur la santé des hommes et des garçons.

Santé Canada vient de lancer une consultation publique sur le sujet, ouverte jusqu’au 1er juin 2026. Plus de 1 600 personnes avaient déjà rempli un questionnaire en ligne à compter du 24 mars. À Toronto, l’organisme Movember tiendra une table ronde le 21 avril.

«Aidez-nous à élaborer une stratégie qui améliore la santé, prévient les préjudices et renforce nos communautés – pour les hommes, les garçons et tout le monde au Canada», a déclaré la ministre fédérale de la Santé, Marjorie Michel, lors de l’annonce de ce dialogue national sur la santé des hommes et des garçons, le 23 février dernier.

La ministre des Femmes et de l’Égalité des genres, Rechie Valdez, a ajouté que «la santé des hommes est liée au bien-être de nos familles et de nos communautés».

La ministre de l’Emploi et des Familles, Patty Hajdu, a rappelé que «trop d’hommes souffrent en silence, lorsque le stress et les blessures sont banalisés et que la vulnérabilité est stigmatisée».