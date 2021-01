Biden devrait choisir la réconciliation

Et sur le terrain – pour inverser un slogan populaire dans certaines manifestations – il n’y aura pas de réel progrès sans une bonne mesure de paix sociale. Certes, l’heure est au grand ménage, mais pas à la vengeance et aux règlements de comptes.

Hyperpartisanerie

Au fil des années, notamment depuis l’avènement des médias sociaux qui ont supplanté les médias professionnels et les parlements comme principaux forums de discussions et d’action politique, la société américaine s’est polarisée.

C’est le cas d’autres sociétés dans le monde occidental, mais pas autant, semble-t-il, que chez les Américains.

Le Congrès et le gouvernement sont régulièrement paralysés par l’hyperpartisanerie des élus démocrates et républicains, souvent otages de leurs militants les plus radicaux.

Cela se voit partout. Des amis ou voisins aux affiliations politiques différentes ne se parlent plus. Les mariages interpolitiques sont rendus plus rares que les mariages interraciaux ou interreligieux. Sur les campus universitaires, on en vient aux coups. La colère, souvent justifiée, déborde rapidement dans la rue. La démocratie est tournée en dérision, souvent avec raison…