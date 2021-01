Joe Biden: d’énormes défis dès le premier jour

Biden, ajoute-t-il, «a déjà fait des annonces, il veut aller très rapidement dès le début de sa présidence. Il a déjà proposé son plan de relance et a déjà fait toutes ses déclarations en matière de priorité de vaccination, puis de lutte contre la COVID-19».

Greg Anderson souligne que le président élu a rassemblé un groupe d’experts solide pour l’aviser, et qu’on peut certainement s’attendre à des efforts de contrôle de la pandémie plus forts, et plus centralisés à Washington.

Joe Biden a souligné qu’il ne voulait pas «fermer l’Amérique», donc «s’il y a des confinements, ils seront très ciblés», rappelle Valérie Beaudoin. «Mais on sait que Joe Biden va demander le port du masque pour les 100 premiers jours de sa présidence».

Cependant, le système politique américain place beaucoup de pouvoir entre les mains des gouverneurs des États, donc il y a des limites à ce que le gouvernement fédéral peut imposer, ajoute Valérie Beaudoin.

Relations cordiales avec le Canada…

«La première chose à laquelle on peut s’attendre [de Joe Biden], c’est un ton différent, un ton cordial, un ton diplomatique», pense Justin Massie.