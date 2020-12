Bénédiction de la nouvelle école élémentaire catholique de Milton

C’est doté de son masque et d’une visière que l’évêque a béni les locaux de l’école et l’ensemble des élèves et membres du personnel à la fin de la cérémonie virtuelle.

Une deuxième école à Milton

«Des personnes qui en ont fait les plans à celles qui l’ont construite, en passant par les dirigeants politiques qui ont rendu tout cela possible, une foule de personnes ont travaillé dans l’ombre pour que nos élèves soient ici aujourd’hui», s’est réjoui le conseiller scolaire de la région, Dominique Janssens.

«Cette célébration de bénédiction est l’occasion de dire merci à Dieu pour ce que nous avons. Soyons dans la joie pour la chance que nous avons d’avoir une deuxième école catholique de langue française à Milton», a ajouté M. Janssens.

Travail d’équipe

Le directeur de l’éducation, André Blais, a remercié «les élèves, les membres du personnel et les parents de l’école ainsi que toute l’équipe de MonAvenir qui ont travaillé en communion pour permettre le rite de célébration de l’école».

«Le Conseil», a-t-il rappelé, «a comme mission d’offrir un milieu de vie francophone et catholique motivant l’élève à devenir un citoyen engagé, fier de son identité, prêt à bâtir son avenir et à atteindre ses plus hautes aspirations.»