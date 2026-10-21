Bénédiction de l’école Sainte-Kateri-Tekakwitha

MonAvenir, école Sainte-Kateri-Tekatwitha
Claudio Cellucci, architecte; Carolyn Parrish, mairesse de Mississauga; Nicole Mollot, directrice de l’éducation; Suzanne Iskander, surintendante de l’éducation; Estelle Ah-Kiow, conseillère scolaire de Mississauga; Vicky Marcotte, directrice de l’école Sainte-Kateri-Tekakwitha; Youness Dafif, chef du Service de la planification et de la gestion immobilière. Photos: Csc MonAvenir
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Publié 21/10/2026 par l-express.ca

La communauté de la toute nouvelle école élémentaire catholique Sainte-Kateri-Tekakwitha s’est rassemblée ce 20 octobre pour célébrer son ouverture officielle et sa bénédiction, en compagnie de nombreuses familles, membres de la communauté et dignitaires, dont la mairesse de Mississauga, Carolyn Parrish.

L’événement a débuté à l’extérieur avec une cérémonie de purification et de tambours menée par l’aîné Steven WinterHawk de la Première Nation des Mississaugas de la rivière Credit, suivie des voeux de dignitaires autochtones à la communauté de cette école portant le nom de la première sainte autochtone du Canada.

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Cérémonie autochtone de purification.
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Les enfants participent.

La Cheffe Margaret Sault des Mississaugas a rappelé que «Kateri Tekakwitha était une Mohawk dont la vie et l’héritage sont riches de sens pour plusieurs personnes. Puisse son nom inspirer les élèves à approcher leur apprentissage avec curiosité, compassion et compréhension de l’expérience des autres.»

Le sénateur Pat Gasparro, du Conseil des Métis de la rivière Credit, a dit prier «pour les élèves de toutes les nations qui passeront quelques années ensemble dans cet espace partagé».

90 élèves

Après l’hymne national chanté par les élèves de maternelle-jardin et le Je vous salue Marie entonné par les élèves de 1re et 2e année, Mgr Ivan Camilleri, évêque auxiliaire à Toronto, le père Antoine Badr, curé de la paroisse de la Sainte-Famille, et le père Robert Foliot du Sanctuaire des Saints Martyrs canadiens, ont procédé au rite de bénédiction, rythmé par les chants de la chorale de l’école secondaire catholique Sainte-Famille.

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Dirigée par Vicky Marcotte, l’école Sainte-Kateri-Tekakwitha accueille une première cohorte d’environ 90 élèves de la maternelle à la 6e année. L’établissement pourra éventuellement accueillir jusqu’à 300 élèves.

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Bénédiction catholique. À droite: la directrice de l’école, Vicky Marcotte.
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Les pères Robert Foliot et Antoine Badr, avec Mgr Ivan Camilleri.

La cérémonie de bénédiction avait été précédée d’une coupure de ruban dans les locaux du service de garde partenaire, le Centre éducatif Éveil aux savoirs, afin d’en faire l’inauguration par la même occasion.

Le Centre éducatif Éveil aux savoirs peut accueillir 73 enfants de 3 mois à 4 ans, en plus d’offrir le service de garde avant/après l’école aux élèves de 4 à 12 ans.

62e école MonAvenir

«Nous remercions le gouvernement de l’Ontario d’avoir financé la construction de cette école, ainsi que le gouvernement du Canada pour les locaux du service de garde», a déclaré la présidente du Conseil scolaire catholique MonAvenir, Geneviève Grenier.

«Cette addition à notre réseau de 62 écoles contribue à améliorer l’accès à l’éducation catholique de langue française aux nombreuses familles désireuses d’offrir à leurs enfants une éducation en langue française fondée sur la foi.»

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Le ministre de l’Éducation, Paul Calandra, a indiqué qu’il continue de s’engager à «fournir aux enseignants les outils et les ressources dont ils ont besoin, investir dans des écoles modernes et permettre à davantage de familles d’avoir accès à une éducation en langue française de qualité dans leur communauté».

MonAvenir, école Sainte-Kateri-Tekatwitha
Sainte Kateri Tekatwitha.
MonAvenir, élèves, école, rentrée 2026
La directrice de l’éducation Nicole Mollot, le jour de la rentrée de septembre, avec des élèves de l’école élémentaire Sainte-Kateri-Tekakwitha.

«Les enfants de ce secteur pourront grandir, apprendre et s’épanouir en français, développer leur identité, créer des liens et trouver leur place dans la communauté francophone de Mississauga», a souligné la conseillère scolaire de Mississauga, Estelle Ah-Kiow.

Portes ouvertes

La directrice de l’éducation, Nicole Mollot, a remercié «les familles qui ont choisi d’inscrire leur enfant ici, à l’école élémentaire catholique Sainte-Kateri-Tekakwitha. Votre engagement fait toute la différence dans l’attachement que votre enfant développera envers la langue française et la culture francophone. C’est un cadeau pour la vie que vous lui faites».

Les familles intéressées peuvent communiquer avec l’école en tout temps pour inscrire leur enfant. L’école tiendra par ailleurs une soirée portes ouvertes le mardi 3 novembre de 18h30 à 20h en vue des inscriptions pour l’année en cours ou pour la rentrée de septembre 2027.

Toutes les dates des portes ouvertes des écoles du Csc MonAvenir sont disponibles au site Inscription.MonAvenir.ca.

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