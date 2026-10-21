Bénédiction de l’école Sainte-Kateri-Tekakwitha

La communauté de la toute nouvelle école élémentaire catholique Sainte-Kateri-Tekakwitha s’est rassemblée ce 20 octobre pour célébrer son ouverture officielle et sa bénédiction, en compagnie de nombreuses familles, membres de la communauté et dignitaires, dont la mairesse de Mississauga, Carolyn Parrish.

L’événement a débuté à l’extérieur avec une cérémonie de purification et de tambours menée par l’aîné Steven WinterHawk de la Première Nation des Mississaugas de la rivière Credit, suivie des voeux de dignitaires autochtones à la communauté de cette école portant le nom de la première sainte autochtone du Canada.

La Cheffe Margaret Sault des Mississaugas a rappelé que «Kateri Tekakwitha était une Mohawk dont la vie et l’héritage sont riches de sens pour plusieurs personnes. Puisse son nom inspirer les élèves à approcher leur apprentissage avec curiosité, compassion et compréhension de l’expérience des autres.»

Le sénateur Pat Gasparro, du Conseil des Métis de la rivière Credit, a dit prier «pour les élèves de toutes les nations qui passeront quelques années ensemble dans cet espace partagé».

90 élèves

Après l’hymne national chanté par les élèves de maternelle-jardin et le Je vous salue Marie entonné par les élèves de 1re et 2e année, Mgr Ivan Camilleri, évêque auxiliaire à Toronto, le père Antoine Badr, curé de la paroisse de la Sainte-Famille, et le père Robert Foliot du Sanctuaire des Saints Martyrs canadiens, ont procédé au rite de bénédiction, rythmé par les chants de la chorale de l’école secondaire catholique Sainte-Famille.