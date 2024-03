BD : l’histoire du pognon à travers le monde 

Quelle est la plus grande pièce d’or au monde? Elle se rapproche plus des médailles et on l’achète comme investissement ou objet de prestige. En 2007, le Canada s’est vanté d’avoir la plus grosse pièce d’or du monde: 100 kilos d’or pur. En 2012, les Australiens ont créé une pièce d’une tonne d’or, surnommée Australian Kangaroo.

Après La Grande Histoire de l’écriture (2021), Vitali Konstantinov nous revient avec un album tout aussi unique et anticonformiste. Plus qu’un survol détaillé des monnaies, il nous offre une formidable exploration des cultures et des continents.