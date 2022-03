Bas les masques… et autres citations de grands philosophes

Elle fréquente un centre communautaire à Mississauga qui encadre la mise en forme des personnes âgées et souffrant de limites de mobilité.

«Nous avons parlé tout de suite de l’annonce de la levée des masques», dit-elle. «Nous nous sommes tout de suite mis d’accord entre les usagers et le personnel que nous allions continuer à porter des masques quand nous ne sommes pas en position active d’exercice. Cela n’a pas été négocié, cela semblait être du gros bon sens pour tous.»

Alors, quand je veux voir Jocelyne, je vais aller, sans rechigner, dans les restaurants où le mandat de masque et même du passeport vaccinal seront maintenus. Et il y a en plus que vous pensez!

Le masque et le droit à la prévenance

J’ai une autre amie qui, jouissant d’une santé robuste, est également très prudente parce que son mari est très immuno-compromis. Elle ne veut que manger en terrasse? Je vais allégrement manger en terrasse avec elle. Le plus souvent possible.

«À l’encontre du plaisir, la douleur ne porte point de masque», soulignait Oscar Wilde.