Chronique végétale de fin d’été

Boîtes de conserve

Donc, les petits pois que j’ai consommés jusqu’à l’âge adulte provenaient de boîtes de conserve (le surgelé existait peu). Il y avait les petits pois Del Monte, les petits pois Green Giant (avant la Loi 1012), les petits pois Aylmer.

Mais le nec plus ultra, celui que ma mère préférait, c’étaient les «petits pois fins Le Sieur – Importé de France».

Ils étaient plus chers que les autres, mais c’était une démonstration d’aisance matérielle que de les acheter plutôt que les autres marques moins prestigieuses. Je me rappelle très bien l’étiquette argentée qui tranchait sur les autres, élégante et aspirationnelle. Les pois étaient effectivement plus fins, ce qui veut tout simplement dire plus petits.

Une période d’allergies aux légumineuses m’en a privé pendant quelques années. Aussi, quel plaisir d’en manger à nouveau dans mon adolescence. Les petites boules s’aplatissaient facilement avec la fourchette ou s’écrasaient sans résistance dans la bouche. C’était pâteux et sans grand goût, mais nous ne connaissions que cela. Tout le monde mangeait des petits pois en conserve!3