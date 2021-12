Balade autour du monde dans le quartier Riverdale

Encore une belle combinaison pour les gourmands explorateurs à Toronto! Voilà deux fois que je lunche avec deux copines au Namwan Thai Cafe dans Riverdale, et nous n’avons toujours pas fait le tour du menu de ce minuscule restaurant! Mais on peut faire le tour du monde autour de ce café thaï, dans le deuxième quartier chinois de Toronto, pour chercher les murales des Sept Merveilles du monde sur un court circuit de 1.3 km.

Namwan Thai Cafe

Sur les murs extérieurs du petit restaurant, on voit encore les oiseaux d’Elvy et Fils Café, son prédécesseur.

Sur une nouvelle murale figure un curieux produit, bien en évidence à l’intérieur. Il s’agit d’un des breuvages sucrés servis dans un sac avec une paille, qui ont rendu Namwan populaire avant qu’il n’ait pignon sur rue.

Namwan Thai Cafe (713 rue Gerrard Est, ouvert du mardi au jeudi 9h à 19h, vendredi et samedi 9h à 20h et dimanche 10h à 18h) est pimpant, petit et étroit. Avec quelques tables et un long comptoir qui suggère que l’endroit ne sert que des breuvages et des collations.

Ne vous fiez pas à cette première impression. Son menu de repas légers donne envie de repartir avec du take-out pour la semaine!