Avec Anders Roslund, un grand criminel devient policier

Anders Roslund est un journaliste suédois dont le travail d’investigation a été couronné de nombreux prix. Il est aussi l’un des auteurs de polar les plus célèbres de Scandinavie.

Écrite avec Börge Hellström, la trilogie 3 Secondes, 3 Minutes et 3 Heures, vendue à plusieurs millions d’exemplaires dans le monde et traduite dans 18 langues, a été récompensée par le CWA International Dagger, le Prix du Polar Scandinave et le Prix des Auteurs de Polar suédois.

Les meilleurs policiers

«Les meilleurs policiers sont toujours ceux qui ne font pas ce que leurs chefs leur disent.» Voilà à quoi se résume grossièrement le roman Qui est là? d’Anders Roslund.

Un des auteurs les plus célèbres en Suède, Roslund concocte une enquête qui est loin de la sanction officielle de l’hôtel de police de Stockholm.

Une famille assassinée

Zana Lilaj, 5 ans, est cachée dans une armoire, mais voit par la fente d’une porte une scène horrible : l’assassinat de son père, de sa mère, de son frère et de sa sœur. Quand la police découvre la fillette, elle est confiée à une agence qui lui donne une nouvelle identité dans une nouvelle ville.