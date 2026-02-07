Aux sources de la légende et du mythe de JFK

Philippe Pelaez, Kennedy(s)
Philippe Pelaez, Kennedy(s), roman graphique illustré par Bernard Khattou, Boulogne-Billancourt, Éditions Glénat, collection 1000 feuilles, 2025, 552 pages, 59,95 $.
Publié 07/02/2026 par Paul-François Sylvestre

Le 22 novembre 1963, l’assassinat de John Fitzgerald Kennedy crée un mythe et, avec lui, toutes les théories complotistes. Pour comprendre cette page d’histoire, Philippe Pelaez remonte aux sources du clan Kennedy(s), titre d’un roman graphique de plus de 500 pages.

En voulant raconter l’ascension puis la fin tragique du 35e président des États-Unis, Philippe Pelaez a été amené à se pencher sur Joseph Patrick Kennedy, le père, personnage cynique et odieux capable de frayer avec les hommes les plus puissants comme avec les plus ambigus.

Une dynastie

Il brosse le portrait d’un patriarche «fasciné par l’argent, le pouvoir et les femmes, fondateur d’une dynastie amenée à marquer au fer rouge l’histoire des États-Unis mais aussi celle du monde».

L’ouvrage nous apprend que Joe Kennedy voyait ses racines irlandaises comme une tare faisant obstacle à une ambition personnelle démesurée. Cherchant la proximité de la classe supérieure protestante et son intégration parmi l’élite bostonienne, le pragmatique Joe est prêt à tout: «manipulations financières, coups tordus, collusion avec la mafia».

Au cours de ses quatre années de recherche et de rédaction, l’auteur s’était promis d’être objectif et sans concession.

Mais il lui a été difficile de ne pas être séduit par John, garçon souffreteux et malingre qui a reçu quatre fois l’extrême onction, «enfant constamment rabroué par son frère, rétif à toute autorité autre que celle de son père, et exaspéré par la froide désaffection de sa mère».

Un vrai héros

Philippe Pelaez illustre comment un héros est capable d’échapper à sa condition humaine. Il nous montre à quel point «Jack» fut un vrai héros: son ascension politique l’a transformé en légende, son assassinat l’a propulsé au rang de mythe.

John Fitzgerald Kennedy savait qu’il allait mourir de la maladie d’Addison qui rongeait son corps depuis des années ou sous les balles d’un tireur embusqué.

Ce roman graphique illustré par Bernard Khattou est une cruelle preuve que chaque adulte est la somme de toutes les peurs, souffrances, victoires et défaites qui ont traversé sa jeunesse.

Crise de confiance

Le roman graphique prend fin à la page 490. Suit un brillant Dossier de 8 pages où on peut lire que «la mort de JFK n’est que la première étape d’une longue crise de confiance entre le peuple américain et son gouvernement; il y aura le Vietnam, la lutte pour els droits civiques, le scandale du Watergate».

Le refus de déclasser tous les documents liés à l’assassinat de Dallas, ou de n’en livrer que des versions expurgées, ne fait qu’alimenter les théories conspirationnistes. Voilà, les mots sont lâchés: doute, soupçon, manipulation, complot.

Le clan Kennedy était de souche irlandaise. C’est sur une phrase du célèbre écrivain irlandais Oscar Wilde, que se termine le roman graphique: «Quand les dieux veulent nous punir, ils exaucent nos prières.»

40 000 livres sur JFK

Les Kennedy restent une dynastie controversée qui détonne dans le paysage politique américain et qui n’a cessé de faire couler de l’encre: plus de 40 000 livres dédiés à John F. Kennedy depuis sa disparition.

Philippe Pelaez est né en 1970 à Castres, France. Il est professeur agrégé d’anglais et scénariste de bandes dessinées.

Bernard Khattou est également né en France, à Albi en 1968. Dessinateur autodidacte, il est membre fondateur de la maison d’édition Les Requins Marteaux.

Partagez
Tweetez
Envoyez

