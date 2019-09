Autoportraits: quoi de mieux que sa propre représentation pour passer à la postérité?

Pourquoi tant d’artistes tiennent ainsi à se faire voir? La réponse nous est donnée, semble-t-il, par un artiste peintre dont on parle assez peu et dont les réalisations artistiques sont très originales: Henri Rousseau, plus connu sous le nom de Douanier Rousseau (1844-1910).

Moi-même

Ce peintre de paysages a réalisé un tableau très intéressant parce qu’il l’a intitulé Moi-même. C’est un autoportrait qu’il a composé en 1890, alors qu’il commençait sa carrière artistique.

«Le peintre s’y représente vêtu de noir, avec une certaine élégance, sa barbe étant taillée d’une manière choisie, il arbore également des favoris», lit-on dans L’autoportrait illustré.

«Il a l’air sérieux. Il porte une décoration: les palmes académiques (données aux artistes par un ministre) et en est fier. Lorsqu’il peint ce tableau, il a 46 ans. Il se veut digne dans son autoportrait. Le personnage de la toile tient une palette et un pinceau.»

Henri Rousseau se présente donc comme un citoyen semblable aux autres, en faisant apparaître des éléments qui montrent son goût pour l’actualité, pour ce qui est de son époque, comme artiste, comme personne contemporaine de son milieu social, sans penser consciemment à la postérité qui évoque la mort.»