Le procès des parents d’Aurore l’enfant martyre: sinistre parodie judiciaire

Le juge manque à son devoir

Quant au juge Louis-Philippe Pelletier, il «va mener une charge en règle contre l’accusée plutôt que proposer un examen sans parti pris de la cause». Il a manqué à son premier devoir, celui d’assurer un procès équitable. À la fin du procès, l’auteur écrit que le rideau tombe sur une pantalonnade.

Selon Daniel Proulx, il est évident que, tout au long du procès, nous assistons au choc de deux cultures, «celle de la bourgeoisie urbaine contre celle du milieu rural».

Marie-Anne Houde écope d’un emprisonnement à vie à Kingston en 1920. On décèle une tumeur cancéreuse en 1933 et elle sort de prison en 1935. Télesphore Gagnon écope de 25 années au pénitencier. Il est libéré cinq ans plus tard… Pour bonne conduite ou parce qu’atteint d’une grave tumeur à la gorge (l’histoire ne le dit pas).

Une «chronologie raisonnée»

L’auteur illustre avec brio comment Marie-Anne Houde et Télesphore Gagnon ont été, à contrecœur, les protagonistes d’une sinistre parodie judiciaire.

Je note, en terminant que l’auteur dresse une «chronologie raisonnée» de l’affaire Aurore Gagnon. C’est un excellent résumé impartial d’une sombre page de la justice québécoise.