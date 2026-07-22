Aucun mensonge n’est plus puissant que la vérité

Nelle Lamarr, Tous mes mensonges
Nelle Lamarr, Tous mes mensonges, roman traduit de l’anglais par June Silinski, Paris, City Éditions, 2026, 416 pages, 39,95 $.
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Publié 22/07/2026 par Paul-François Sylvestre

Le monde de l’édition, y compris du plagiat, demeure au cœur du plus récent thriller psychologique de Nelle Lamarr, Tous mes mensonges. La romancière Freida McFadden a raison lorsqu’elle affirme: «J’ai adoré! Impossible à lâcher.»

Le livre nous tient en haleine non seulement grâce à une intrigue diabolique, mais également en raison de personnages plus grands que nature. Vaut mieux ne pas se mettre en travers de leur chemin!

Tout commence lorsque Sloan White, assistante d’une célèbre romancière, découvre le corps de sa patronne sans vie, en face de sa machine à écrire Selectric.

Oeuvre volée

Paniquée mais fascinée, Sloan commet l’irréparable et s’empare de son dernier manuscrit intitulé Les Petits Mensonges.

Elle convertit les 420 pages en document Word, modifie les noms des personnages, change la narration du passé au présent et reformule ici et là pour alléger le style.

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Une fois publié sous le titre Les Sombres Mensonges et sous le pseudonyme S. L. Whitman, le livre volé devient un best-seller qui propulse Sloan au sommet du succès.

Pas le choix de mentir

Mais c’est aussi le début d’un engrenage infernal. Car quelqu’un sait ce qu’elle a fait.

Les menaces se multiplient: courriels inquiétants, lettres sinistres, cadeaux effrayants laissés devant sa porte… Sloan n’a plus le choix et doit mentir, encore et encore.

Lors d’une entrevue, elle avoue candidement: «Je mérite soit un Emmy pour mon jeu d’actrice, soit une mention dans le Livre Guiness des records pour mes mensonges.» Sloan est tellement perdue dans ses menteries qu’elle ne sait plus ce qui est réel.

Propriété intellectuelle

Entre en scène Logan, son premier flirt à l’école secondaire. Il est maintenant avocat et pratique le droit de la propriété intellectuelle, ce qui inclut le plagiat.

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Après de brèves fréquentations, Logan épouse Sloan. «Il semble dire la vérité. Mais tous les bons menteurs donnent cette impression.»

C’est à partir de ce moment-là que la romancière crée des situations où Sloan semble entendre des voix, avoir des hallucinations et perdre la tête…

Quant à l’agente littéraire et à la maison d’édition, elles attendent le prochain best-seller de S. L. Whitman, Les pressions exercées ne font qu’accentuer son syndrome de la page blanche, pour ne pas dire son syndrome de l’imposteur.

Rebondissements

Tous mes mensonges est un roman où les personnages sont complexes et pluridimensionnels.

C’est aussi un thriller où l’intrigue regorge de rebondissements ayant le don de toujours illustrer une nouvelle sorte de mensonges. «Mais aucun d’eux n’est plus puissant que la vérité.»

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Nelle Lamarr est le pseudonyme utilisé pour les thrillers psychologiques de Nelle L’Amour, autrice américaine de romances torrides, de romans à suspense et de comédies romantiques. Ces ouvrages se sont vendus à plus d’un million d’exemplaires à travers le monde entier.

L’an passé, je vous ai présenté son roman intitulé La fille qui venait la nuit.

Auteurs

  • Paul-François Sylvestre

    Chroniqueur livres, histoire, arts, culture, voyages, actualité. Auteur d'une trentaine de romans et d’essais souvent en lien avec l’histoire de l’Ontario français. Son site jaipourmonlire.ca offre régulièrement des comptes rendus de livres de langue française.

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