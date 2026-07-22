Aucun mensonge n’est plus puissant que la vérité

Le monde de l’édition, y compris du plagiat, demeure au cœur du plus récent thriller psychologique de Nelle Lamarr, Tous mes mensonges. La romancière Freida McFadden a raison lorsqu’elle affirme: «J’ai adoré! Impossible à lâcher.»

Le livre nous tient en haleine non seulement grâce à une intrigue diabolique, mais également en raison de personnages plus grands que nature. Vaut mieux ne pas se mettre en travers de leur chemin!

Tout commence lorsque Sloan White, assistante d’une célèbre romancière, découvre le corps de sa patronne sans vie, en face de sa machine à écrire Selectric.

Oeuvre volée

Paniquée mais fascinée, Sloan commet l’irréparable et s’empare de son dernier manuscrit intitulé Les Petits Mensonges.

Elle convertit les 420 pages en document Word, modifie les noms des personnages, change la narration du passé au présent et reformule ici et là pour alléger le style.