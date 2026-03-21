Questionnements et mensonges chez Nicolas Auclair-Tremblay

Le premier roman de Nicolas Auclair-Tremblay est un questionnement sur l’identité et la quête de sens. Avec Auguste Géant, il crée une fiction adulte racontant une famille brisée par un système de valeurs androcentriques.

L’homme au centre de tout ici est d’abord Dionel Géant, un PDG qui a réussi dans le monde des affaires. Dès le premier chapitre, nous apprenons que son fils Auguste lui succède.

C’est le cheminement de ce dernier que le romancier décortique pour nous montrer comment le protagoniste se réfugie dans son ego qui ne lui apporte aucun réconfort.

Style saccadé

Le roman se distingue par la structure de ses 138 chapitres qui ont entre trois lignes et quatre pages. Plusieurs chapitres s’étendent sur un seul paragraphe renfermant une seule phrase, le plus souvent avec une multitude de virgules, parfois avec une série de points-virgules.

Le plus court chapitre est intitulé La première fois; il inclut seulement trois lignes: «C’était très bon. Ce que nous avons fait cette soirée-là ne regarde que Martine et moi.»