Au nord de ma mémoire, de Mattia Scarpulla: débridé, décousu, déroutant

«on a écrit absurde

traduit par je ne suis pas d’accord

on a écrit feu

traduit par je brûlerai ta maison

on a écrit chat

traduit par je n’aime pas les animaux (…)

on a écrit sexe

traduit par je veux tuer dieu»

Inspiré par P.E.N. international

Il y a, bien entendu, des passages moins rébarbatifs.

L’un d’eux décrit un habitué de la Bibliothèque de Québec. «chaque soir à la bibliothèque / je joue le médecin Tchekhov / des ordonnances de livres / de la camomille un recueil poétique / de l’échinacée le magazine Ricardo / de l’arnica une bande dessinée / du rooibos Paris Match / n’importe quoi me dit une usagère / pour ignorer l’extérieur».

L’ébauche des premiers textes d’Au nord de ma mémoire a commencé en 2018 lorsque Mattia Scarpulla a exploré le site web du Centre québécois du P.E.N. international, organisme qui vient en aide aux écrivains et journalistes en exil ou en péril. Quelques proses poétiques y font écho.

Scarpulla est titulaire d’un doctorat en arts, spécialité danse. Il est doctorant en études littéraires – volet recherche et création – à l’Université Laval. Il organise des ateliers corporels d’écriture et collabore à la création de spectacles littéraires.