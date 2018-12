ARTmonie contre les stéréotypes de genre

L'Express

Des élèves des écoles Micheline-Saint-Cyr, de Toronto, et De-Lamothe-Cadillac, de Windsor, ont remporté cette semaine le Prix du directeur de l’éducation, dans le cadre de la 3e édition du concours ARTmonie dans les écoles du Conseil scolaire Viamonde, qui portait sur les stéréotypes de genre.

La vidéo Non aux stéréotypes de genre!, produite par les élèves de la classe de 5e et 6e de M. Khemraj Oomajee à l’école Micheline-St-Cyr, n’a laissé personne indifférent.

La production vidéo des élèves de 12e année du cours de français avec Mme Nacima Zerouati de l’école De-Lamothe-Cadillac, L’excellence en sciences n’a pas de sexe, a également impressionné le jury.

Lancé en marge de la Semaine provinciale pour contrer l’intimidation, le concours ARTmonie propose aux élèves des écoles Viamonde de réfléchir aux effets néfastes de l’intimidation sous toutes ces formes via l’expression artistique.

Cette année, plusieurs projets ont traité du fait que, selon diverses études, les jeunes seraient sensibles aux stéréotypes masculins et féminins dès l’âge de 10 ans. Les élèves ont voulu «renverser la tendance et prouver qu’elles et ils peuvent vivre leur vie à leur guise», selon le directeur de l’éducation, Martin Bertrand.

Au total, 33 écoles ont participé à l’édition 2018-2019 d’ARTmonie, avec plus de 65 créations sous forme d’essai, d’oeuvres d’art et de vidéos. En voici quelques titres parmi les finalistes:

Recette sur la paix (Académie Alexandre-Dumas, Toronto);

Je peux tout faire… comme je veux! (école Charles Sauriol, Toronto);

Les jouets n’ont pas de genre, ils ne veulent que jouer! (école Pierre-Elliott-Trudeau, Toronto);

Le tricot et la robotique (école La Pommeraie, London);

Les deux faces de l’intimidation (école Roméo-Dallaire, Barrie).