Le festival des artistes amateurs de 50 ans et plus devient provincial

La deuxième édition d’Au cœur des artistes, le festival d’artistes amateurs de la Fédération des aînés et retraités francophones de l’Ontario (FARFO), sera provinciale.

La première édition, diffusée sur Facebook, n’avait invité que des artistes du Nord de l’Ontario. Cette fois, les artistes francophones amateurs de 50 ans et plus de Toronto et d’Ottawa sont invités à participer. De plus, le format concours est abandonné à la faveur d’une mise en valeur des aînés.

Pas de concours. Que du plaisir!

«Un des plus grands commentaires que nous avons reçu, c’est que les personnes aînées veulent avoir une plateforme pour être mises en valeur et en vedette. La compétition, ça ne les intéresse pas», indique la coordonnatrice de la programmation à la FARFO, Mireille Roy.

Donc, pas de concours. Sinon, l’objectif reste le même: permettre à des gens de 50 ans et plus de présenter leur talent artistique caché devant public.

«L’idée, c’est que ça devienne un peu un gros party», illustre le coordonnateur du concours, Richard Léger. «L’image que je retiens du projet, c’est un peu les anciennes soirées amateurs, ou concours amateurs. C’est un peu ça qu’on veut faire revivre.»