Artemis II autour de la Lune: un aide-mémoire

Artemis II a fait le tour de la Lune. Voici un aide-mémoire des étapes du voyage de 10 jours des quatre astronautes.

Les premières heures

Huit minutes après le lancement, survenu mercredi 1er avril à 18h35 en Floride, le réacteur principal s’est arrêté comme prévu et s’est détaché, retombant dans les eaux du Pacifique. L’équipage était en orbite.

Pendant la quarantaine de minutes suivantes, les panneaux solaires ont été déployés et, à l’intérieur de la capsule Orion, des équipements de base ont été branchés — dont la toilette.

Après quoi, l’engin a effectué sa première correction de trajectoire, pour se placer sur une orbite plus stable et circulaire.

Une heure plus tard, deuxième correction d’orbite: 15 minutes de poussée du réacteur du deuxième étage, pour amener l’équipage sur une orbite élevée: 70 000 km d’altitude à son apogée (le point le plus élevé).