Art et passion n’excusent pas la violence

Plusieurs brefs commentaires à l’intérieur de la narration ou des dialogues sont écrits en anglais seulement. En voici quelques exemples: head over heels for you, bad guys like me need good girls like you, for a fat ass like me, whore, slut et cunt.

Violence conjugale: pas d’excuses

Regarder les coulisses se répandre est un roman important sur la violence conjugale dans laquelle le tortionnaire utilise son art et sa passion comme excuses.

Le logo de l’association SOS Violence conjugale apparaît en dernière page pour offrir une ressource aux personnes affectées par une telle situation ou en ayant été témoins.

Christine Gosselin est née à Saint-Georges de Beauce, a grandi à Beauport et vit maintenant à Montréal. Regarder les coulisses se répandre est son second roman, après Larves de vie paru en 2021.