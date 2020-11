Art en pandémie : le public est-il prêt à payer pour du virtuel?

À noter qu’au moment de l’annulation de la saison du TfT, 95% des abonnés ont converti le coût de leur abonnement en don. Le public torontois est demeuré solidaire: «Je crois que les gens vont être prêts à payer pour un produit en ligne, reste à voir comment on va faire ça», note Joël Beddows.

Une première au monde

Xavier Forget est producteur associé pour le nouveau Département de musique populaire au Centre national des Arts (CNA). Dès l’annonce du confinement en mars, Facebook a offert 100 000 $ pour la production de spectacles de chansons en ligne et en direct du CNA. Ce dernier aurait été le premier au monde à se lancer dans cette avenue, sous le vocable Canada en prestation.

«Fort du succès de 100 prestations à 1 000 $ pour chaque artiste, la somme octroyée par Facebook est rapidement passée à 700 000 $», précise Xavier Forget. Des artistes francophones de la chanson en Ontario français ont profité de cette nouvelle forme de visibilité, notamment Stef Paquette, Ferline Régis, Les Rats d’Swompe, Mehdi Cayenne et Mélissa Ouimet.

Forget souligne que l’écrivaine Margaret Atwood est intervenue pour que les auteurs et autrices soient aussi inclus dans cette diffusion virtuelle. 100 projets leur ont été réservés et des Franco-Ontariens en ont profité, notamment la romancière Monia Mazigh et les poètes Michel Thérien et Sylvie Bérard.

Le lancement du recueil Poèmes de la Cité, collectif dirigé par Andrée Lacelle, au aussi eu lieu en ligne au CNA.