Franc’Choeur : quatre artistes, quatre communautés, quatre vidéos

Annulé en raison de la pandémie, le projet Franc’Chœur revient sous une version entièrement numérique. L’Association des professionnels de la chanson et de la musique (APCM) propose une formule autour de quatre artistes, quatre communautés et quatre vidéos.

Le projet de chanson collaborative franco-ontarienne se veut rassembleur des communautés francophones de l’Est, du Sud, du Nord et du Centre et Grand Sudbury. «Son message d’unicité devient de plus en plus pertinent dans les situations que nous vivons», peut-on lire sur le site Web de l’APCM.

Unis a capella

Franc’Chœur sera donc centré sur le refrain de la chanson Unis, composée expressément par Stef Paquette et interprétée par des voix de partout à travers la province, en plus de quatre artistes ambassadeurs et ambassadrices: Amélie Lefebvre pour le Centre-Sud, Ferline Régis pour l’Est ontarien, Cindy Doire pour le Nord de la province et Stef Paquette pour le Centre et Grand Sudbury.

«Des gens de toute la province ont été invités à participer à ce projet rassembleur, porteur de la francophonie ontarienne», précise Stef Paquette.

Il s’agira de donner sa voix a capella (sans musique) au refrain de la chanson, dont voici les paroles :