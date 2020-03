Des spectacles francophones en direct sur la page Facebook du Réveil

Jeudi soir 19 mars, toujours à 20h, le chanteur Joey Robin Haché sera en direct de la page Facebook du Réveil. Et vendredi soir 20 mars, ce sera au tour du groupe Sugar Crush de faire un spectacle en direct de leur résidence.

Tous les spectacles qui ont été diffusés précédemment sont disponibles sur la page Facebook du Réveil.

Un devoir universitaire… en direct

William Burton, qui est également étudiant en théâtre à l’Université d’Ottawa, doit continuer ses cours, mais à distance.

«Ce matin, j’ai enregistré un devoir que l’un de mes professeurs m’a donné, et je l’ai invité à me regarder.» La situation actuelle fait en sorte que le système scolaire doit s’adapter aux cours et aux évaluations à distance. «Alors, moi, je veux montrer à tout le monde la nouvelle réalité des étudiants.»

Ce devoir enregistré en direct se retrouve également sur la page Facebook du Réveil.