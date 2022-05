Haro sur les armes de poing, mais rien de plus contre les gangs de rue

«Les peines plus sévères aux États-Unis sont complètement inutiles, ce le sera ici aussi. Mais si on travaille sur la demande de ces armes de poing, on peut diminuer l’utilisation drastiquement», insiste-t-il.

Toutefois, des familles de victimes soulignent qu’une réduction des homicides passe aussi par un meilleur contrôle des armes légales. Notamment en s’assurant mieux du passé des demandeurs de permis d’armes de poing.

Un agresseur qui obtient un permis d’arme

Le tueur, ex-conjoint de Lindsay Margaret Wilson, décédée en 2013, possédait légalement une arme à feu.

Sa mère, Alison Irons, était présente lors de la conférence de presse du gouvernement, et a témoigné que sa fille «ne savait pas qu’il avait été condamné pour séquestration et agression dans le cadre d’un délit de trafic de drogue. Après sa sortie de prison, il a demandé un permis d’arme de poing et l’a obtenu.»

À cet effet, le gouvernement a assuré aux familles de victimes que cet été, les mesures de l’ancien projet de loi C-71, qui inclut une meilleure vérification du passé des demandeurs, seraient entièrement intégrées au projet de loi C-21.