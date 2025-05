L’anxiété est-elle en augmentation? Ça dépend…

Ces descriptions font partie de ce qu’on considère aujourd’hui comme l’émergence de la psychiatrie moderne.

Au 19e siècle, de plus en plus de scientifiques vont dépeindre différents troubles anxieux, résumait en 2003 le psychiatre néerlandais Gerrit Glas dans un chapitre retraçant l’histoire de l’anxiété et de la dépression. Par exemple, l’Américain George Miller Bear utilise le terme neurasthénie pour parler d’un mauvais fonctionnement nerveux et son compatriote Karl Friedrich Otto Westphal devient le premier à décrire l’agoraphobie.

Aucun de ces auteurs ne permet d’avoir une idée de la prévalence de ces troubles à leurs époques respectives. Mais ils rappellent que ces troubles étaient présents longtemps avant qu’ils n’aient même obtenu un nom.

Verdict

L’anxiété a bel et bien augmenté dans les deux dernières décennies, en particulier chez les jeunes, mais il est difficile de démontrer si elle atteint des seuils jamais vus auparavant. Bien qu’il soit impossible de déterminer si nos ancêtres vivaient davantage d’anxiété, les écrits historiques démontrent que ce trouble mental a toujours existé.