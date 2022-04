Un animal à la maison diminue le risque d’allergies chez les enfants?

Plusieurs facteurs à considérer

Le problème de ces résultats contradictoires était abordé par les chercheurs australiens. Trop de facteurs liés au milieu de vie de ces enfants peuvent entrer en ligne de compte et fausser les données, en plus du fait que la conception même des études varie énormément.

Par exemple, certaines études mesurent l’exposition pendant la grossesse, pendant la première année de vie de l’enfant ou pendant toute l’enfance.

Cela peut grandement influencer les résultats, puisqu’on sait maintenant qu’il existe une fenêtre critique pour le développement du système immunitaire pendant laquelle les facteurs environnementaux peuvent augmenter ou diminuer le risque d’allergies.

Il ne faut pas négliger non plus l’âge auquel on mesure l’apparition des symptômes. En effet, les symptômes d’asthme observés pendant la petite enfance peuvent disparaître quelques années plus tard.

Géographie et saisons des allergies

Les chercheurs européens soulignaient pour leur part en 2012 qu’il est important de bien définir de quels animaux il est question.