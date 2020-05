Penser la canopée urbaine pour réduire les allergies

À Montréal, par exemple, l’érable de Norvège, l’érable argenté et le frêne de Pennsylvanie, forment le trio d’arbres urbains le plus commun: près de 50% des espèces les plus plantées. Il est également courant de planter plus souvent des mâles en ville pour limiter les fruits, alors qu’ils sont les principales sources des allergies saisonnières.

Diversité

Pour contrer cela, il faudrait donc faire place à plus de diversité dans notre canopée urbaine. «Il importe de planter différentes espèces et de varier les sexes, mais surtout d’avoir une image claire sur les sources d’allergie», insiste la chercheuse.

Il est nécessaire également de multiplier les stations d’échantillonnage du pollen.

Une étude nord-américaine utilise le site Pollen.com comme source d’information pour le caractère allergène du pollen. C’est aussi ce que l’équipe québécoise veut faire pour Montréal, en multipliant les sources d’informations disponibles.

Qui plus est, lorsque certaines espèces sont victimes de maladies, comme l’agrile du frêne, diversifier les plantations peut aider à limiter la propagation.