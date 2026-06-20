L’anémie dans l’oeil

Pourrait-on diagnostiquer l’anémie rien qu’en regardant le blanc de l’oeil? La nouvelle serait bien accueillie par ceux qui ont peur des aiguilles…

Une caméra grossissant 50 fois et qui prend des vidéos de 10 secondes du blanc des yeux: c’est l’expérience que décrit une équipe de 12 chercheurs israéliens de l’Université de Tel Aviv, dans la revue NPJ Digital Medicine.

Ils affirment avoir correctement identifié l’anémie dans 80% des cas, chez 224 participants.

Test sanguin

Les auteurs précisent toutefois qu’on est encore loin de pouvoir remplacer les aiguilles. L’anémie, caractérisée par un manque de globules rouges dans le sang ou un taux trop bas d’hémoglobine, se détecte par un test sanguin.

Mais les chercheurs croient que leur caméra pourrait, dans un premier temps, servir à du dépistage, pour repérer les personnes les plus à même de devoir passer un test sanguin.