L’anémie dans l’oeil

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Examiner de près les vaisseaux sanguins dans l'oeil permettrait de détecter l'anémie. Photo: iStock.com/Dmitry Tkachuk
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Publié 20/06/2026 par Agence Science-Presse

Pourrait-on diagnostiquer l’anémie rien qu’en regardant le blanc de l’oeil? La nouvelle serait bien accueillie par ceux qui ont peur des aiguilles…

Une caméra grossissant 50 fois et qui prend des vidéos de 10 secondes du blanc des yeux: c’est l’expérience que décrit une équipe de 12 chercheurs israéliens de l’Université de Tel Aviv, dans la revue NPJ Digital Medicine.

Ils affirment avoir correctement identifié l’anémie dans 80% des cas, chez 224 participants.

Test sanguin

Les auteurs précisent toutefois qu’on est encore loin de pouvoir remplacer les aiguilles. L’anémie, caractérisée par un manque de globules rouges dans le sang ou un taux trop bas d’hémoglobine, se détecte par un test sanguin.

Mais les chercheurs croient que leur caméra pourrait, dans un premier temps, servir à du dépistage, pour repérer les personnes les plus à même de devoir passer un test sanguin.

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Ou même de dépistage sous une forme répétée: une sorte de suivi fréquent d’un patient à risque, suivi qui serait par définition «non invasif».

Le blanc des yeux

L’idée du test sans aiguille est dans l’air depuis longtemps, note le magazine Live Science.

En 2021, l’agence américaine des médicaments (FDA) avait même approuvé un appareil qui mesurait les niveaux d’hémoglobine dans le sang, à partir d’une lumière passant au travers d’un ongle.

Le gros problème est que la couleur de la peau peut biaiser les mesures, et c’est la raison pour laquelle d’autres chercheurs ont pensé à la partie blanche de l’oeil, ou sclère.

Détecter des globules blancs

Un logiciel spécialement conçu fait un premier «nettoyage», pour éliminer les mouvements de l’oeil et de la paupière et se concentrer sur les vaisseaux sanguins qui traversent la sclère.

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Ensuite, une IA entraînée à partir de résultats de laboratoire sur les niveaux d’hémoglobine et de globules rouges, fait la «prédiction» quant au diagnostic. C’est à cela que correspond la note de 80%.

En théorie, une telle caméra, avec un facteur de grossissement plus élevé, pourrait détecter d’autres choses, comme les globules blancs: des cellules de notre système immunitaire dont un déficit signifie un risque plus élevé d’infections.

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