Amour difficile entre père et fils

Danny voit en cet aveu un moyen de se rapprocher de son fils et de regagner enfin sa confiance. Mais pourra-t-il lui révéler son identité?

D’un chapitre à l’autre, on découvre comment le père ne connaît pas son fils comme son épouse le connaissait.

On apprend que «maman était mon amie, mais papa est seulement mon papa». L’épouse/mère n’est plus avec eux, mais elle n’est pas réellement partie, parce qu’elle est une partie de Will.

«Elle est dans ton sourire, elle est dans tes yeux, elle est dans votre habitude de prononcer le l dans salmon.»

Le panda cesse d’être un déguisement et se meut en médium, tenant la main de Will dans une patte et celle de sa mère dans l’autre, les réunissant d’une manière qu’il n’aurait jamais pu imaginer.