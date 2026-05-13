Âmes errantes et autres phénomènes inexpliqués

Un roman écrit à quatre mains nous plonge dans des phénomènes paranormaux. Carolyn Chouinard et sa fille Lora Boisvert signent Les secrets de l’Anse Trois-Saumons, une œuvre où regorgent autant les hallucinations et les interrogations que les révélations et les punitions.

Les personnages principaux, Alyson et Jake, passent l’été à Saint-Jean-Port-Joli (Québec), dans l’ancienne Auberge Trois-Saumons louée par leurs parents comédiens. On raconte qu’un meurtre y a été commis 200 ans passés. Le propriétaire de l’auberge prévient les locataires que l’endroit est hanté par un fantôme…

Une médium et un gamer

Chaque chapitre est écrit au «je», donnant la parole tantôt à Alyson tantôt à Jake. On apprend très vite qu’Alyson a des dons de médium. Jake, pour sa part, est un solitaire et un ardent gamer.

Alyson s’occupe de la petite sœur de Jake. Elle demeure sensible à des phénomènes qui ne peuvent être perçus par les cinq sens. Aly attire les âmes errantes, malveillantes ou réconfortantes, sans pouvoir exercer un contrôle.

«Ça se déclenche d’un coup et je ne peux pas arrêter les scènes qui défilent dans mon esprit.» Alyson entre alors dans la peau, le cœur et le cerveau d’un personnage. «Je deviens l’assassin!»