Âmes errantes et autres phénomènes inexpliqués

phénomènes, Carolyn Chouinard et Lora Boisvert, Les secrets de l’Anse Trois-Saumons
Carolyn Chouinard et Lora Boisvert, Les secrets de l’Anse Trois-Saumons, roman, Montréal, Éditions Hugo Québec, 2026, 256 pages, 19,95 $.
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Publié 13/05/2026 par Paul-François Sylvestre

Un roman écrit à quatre mains nous plonge dans des phénomènes paranormaux. Carolyn Chouinard et sa fille Lora Boisvert signent Les secrets de l’Anse Trois-Saumons, une œuvre où regorgent autant les hallucinations et les interrogations que les révélations et les punitions.

Les personnages principaux, Alyson et Jake, passent l’été à Saint-Jean-Port-Joli (Québec), dans l’ancienne Auberge Trois-Saumons louée par leurs parents comédiens. On raconte qu’un meurtre y a été commis 200 ans passés. Le propriétaire de l’auberge prévient les locataires que l’endroit est hanté par un fantôme…

Une médium et un gamer

Chaque chapitre est écrit au «je», donnant la parole tantôt à Alyson tantôt à Jake. On apprend très vite qu’Alyson a des dons de médium. Jake, pour sa part, est un solitaire et un ardent gamer.

Alyson s’occupe de la petite sœur de Jake. Elle demeure sensible à des phénomènes qui ne peuvent être perçus par les cinq sens. Aly attire les âmes errantes, malveillantes ou réconfortantes, sans pouvoir exercer un contrôle.

«Ça se déclenche d’un coup et je ne peux pas arrêter les scènes qui défilent dans mon esprit.» Alyson entre alors dans la peau, le cœur et le cerveau d’un personnage. «Je deviens l’assassin!»

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Phénomènes paranormaux

Je vous avoue que je ne suis pas un adepte de manifestations paranormales, de fantômes, d’âmes errantes et d’autres phénomènes soi-disant inexpliqués. Je me suis néanmoins prêté au jeu des deux romancières.

J’ai appris que les pierres noires faites de tourmaline sont très efficaces contre les mauvaises influences. Un collier de ces amulettes agit comme un bouclier et repousse les énergies négatives.

J’ai suivi un personnage qui manipule une caméra thermique et un détecteur capable de mesurer les champs électromagnétiques, appelé «boîte à esprit». Il s’y connaît en psychokinésie et clairaudience.

Inspiré d’un vrai meurtre

Le roman s’inspire directement d’une page d’histoire judiciaire. Dans les années 1820, un docteur Lafage, appelé aussi L’Indienne ou Malouin, a été condamné pour un meurtre commis à Saint-Jean-Port-Joli.

Lors de sa pendaison le 30 septembre 1829, il a avoué avoir commis des crimes encore plus atroces que celui pour lequel il était accusé.

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«Cet homme avait une fixation sur la mort. Il voulait trouver un moyen d’y échapper. C’est pour ça qu’il faisait des expérimentations sur des patients ou des cadavres. Il tuait les gens pour tenter de les ramener à la vie.»

Capitale de la sculpture sur bois

Pour moi, Saint-Jean-Port-Joli est synonyme d’artisanat. C’est la capitale de la sculpture sur bois grâce aux frères Bourgault. Je me suis arrêté là à quelques reprises et suis toujours reparti avec une pièce signée Médard, André ou Jean-Julien Bourgault.

Le roman fait très brièvement écho à ce patrimoine artistique. On mentionne seulement que Jake s’écrase sur un banc «pour écouter un documentaire qui parle de sculpture sur bois».

Carolyn Chouinard est la mère de Lora Boisvert. «Écrire un roman à deux», note-t-elle dans les remerciements, «est une aventure qui se compose de dialogues, d’écoute et de complicité.» L’expérience est assez bien réussie.

Auteurs

  • Paul-François Sylvestre

    Chroniqueur livres, histoire, arts, culture, voyages, actualité. Auteur d'une trentaine de romans et d’essais souvent en lien avec l’histoire de l’Ontario français. Son site jaipourmonlire.ca offre régulièrement des comptes rendus de livres de langue française.

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