Plonger dans les abîmes de l’âme meurtrière

P. a tué ou assainis sans jamais avoir recours à une arme, sans jamais toucher ses victimes. Il met en poudre des champignons vénéneux et camoufle le tout dans un verre de vin ou une tasse de café. «Pas une seule goutte de sang ! Que demander de mieux?»

Tueur, meurtrier, assassin

Ajay Kapoor note dans son carnet qu’un tueur tue, alors qu’un meurtrier commet un homicide volontaire qui peut être prémédité ou le fruit d’une impulsivité. Quant à l’assassin, il «prémédite un homicide mûri et préparé avec minutie, souvent pour de l’argent ou un gain quelconque».

Lorsque P. explique à Kapoor pourquoi il a choisi tel individu et décidé de le prendre comme cible, le journaliste est perturbé de constater un «manque flagrant de compassion à l’égard du genre humain». Le regard de P. trahit dès lors son esprit dérangé.

Un personnage secondaire du roman est l’épouse d’Ajay Kapoor, Radhika. On découvre que le mari ne connaît pas à 100% sa douce moitié. «Les mystères sommaires se dévoilent très vite dans une relation, mais la profondeur de l’âme reste sous clé pendant des décennies, inviolable aux yeux des autres, même de son conjoint.»

Mots rares

Marine Sibileau utilise parfois des mots rares. Elle écrit qu’un je-ne-sais-quoi remue son for intérieur «tel un allergène». Elle souligne que l’esprit de P. est absent, perdu au plus profond des pensées de «son système limbique». Et la police découvre chez P. des «petits champignons lyophilisés».