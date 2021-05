Ambiance kompa-zouk cet été à Toronto avec Woodney Pierre

Comment décririez-vous le style kompa ?

Pour moi, c’est vraiment un style romantique, un style qui nous fait ressentir l’émotion de la musique sans avoir besoin de comprendre les paroles, avec lequel, même si on ne comprend pas les paroles, on ressent la musique. C’est très romantique, très passionné et à la fois vraiment le fun.

Si on choisit un zouk avec un tempo un petit peu plus rapide, ça devient quelque chose de vraiment joyeux. Si on ralentit, c’est alors quelque chose de très émotionnel. Il y a une beauté dans le kompa-zouk parce qu’on peut ressentir l’émotion qu’on essaye de partager.

Même si on ne parle pas la langue, on peut ressentir la passion et l’émotion de la musique. Lorsque j’ai sorti mon titre pour la Journée du drapeau haïtien, plusieurs de mes amis anglophones ont ressenti la musique et en ont été émus sans même comprendre les paroles. Avec la musique kompa-zouk, je veux vraiment pouvoir partager l’histoire que j’ai vécue et ce que j’ai ressenti, que mon public parle français, anglais ou espagnol…

Vous avez déménagé assez jeune à Toronto et évolué dans un milieu plutôt anglophone. Pourquoi écrire vos chansons en français ?

Ça a toujours été très important pour ma mère de nous garder dans un environnement francophone pour qu’on n’oublie pas notre français. Puis j’ai appris à parler anglais et mon milieu est devenu un peu plus anglophone que francophone.

C’est assez drôle parce que la plupart du temps, à l’école surtout, je chantais en français. Cependant, au début de ma formation je chantais en anglais. Mais comme j’ai aussi fait beaucoup de musique classique, j’ai aussi eu beaucoup l’occasion de chanter en italien, en allemand, en latin… J’ai toujours aimé m’exprimer en chantant, non seulement dans ma langue maternelle, mais aussi dans d’autres langues.