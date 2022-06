Allemagne: rationner le pétrole grâce aux transports en commun?

À 9 euros par mois (12 $ CAN), cela en fait l’un des billets mensuels les moins chers que l’Europe ait jamais vu. Dans cette perspective, c’est aussi une façon d’aider le citoyen moyen à combattre l’inflation — en particulier la hausse du prix de l’essence.

2,5 milliards d’euros

Les opposants se sont inquiétés de la facture: le gouvernement fédéral devra verser 2,5 milliards d’euros d’aide financière en compensation aux autorités locales qui gèrent ces transports en commun.

D’autres considèrent en revanche qu’il serait possible d’aller plus loin. L’impact qu’aura cette mesure cet été sera scruté de près, en Allemagne et ailleurs, par tous ceux qui rêvent d’une sortie du pétrole sans heurts au cours des prochaines décennies.