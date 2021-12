Agrandissement de l’école élémentaire Saint-Michel à Scarborough

«Nous sommes heureux que le gouvernement ontarien ait reconnu les besoins grandissants de la population francophone et nous attendons avec impatience les débuts de la construction.»

«Le Conseil commencera le processus de planification et construction de l’agrandissement en collaboration avec le ministère de l’Éducation et la ville de Scarborough dès que possible», indique André Blais, le directeur de l’éducation du Conseil.

17 000 élèves dans les écoles de MonAvenir

Le Conseil scolaire catholique MonAvenir accueille cette année plus de 17 000 élèves, au sein de 47 écoles élémentaires, 1 école intermédiaire, 1 école virtuelle, 11 écoles secondaires et 2 écoles élémentaires et secondaires. Son territoire s’étend de la péninsule du Niagara à Peterborough et du lac Ontario (Toronto) à la baie Georgienne.