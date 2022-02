Agrandissement de l’école élémentaire catholique de Guelph

L’école Saint-René-Goupil accueille les élèves de la maternelle (4 ans) à la 6e année. Elle offre une éducation dans un environnement catholique de langue française.

Dès la 7e année, les élèves peuvent poursuivre leurs études en français à l’école secondaire catholique Père-René-de-Galinée.

Le Conseil scolaire catholique MonAvenir accueille cette année plus de 17 000 élèves, au sein de ses 62 écoles: 47 écoles élémentaires, 1 école intermédiaire, 1 école virtuelle, 11 écoles secondaires et 2 écoles élémentaires et secondaires.

Son territoire s’étend de la péninsule du Niagara à Peterborough et du lac Ontario (Toronto) à la baie Georgienne.