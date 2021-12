Adeline Jérôme, «militante des langues françaises»

À l’époque, le couple s’installe à Longueuil, sur la rive sud de Montréal. Adeline n’avait jamais mis le pied au Canada, elle s’est laissée convaincre par son conjoint d’émigrer.

L’étudiante en histoire de l’art et en archéologie a abandonné ses études pour tenter l’aventure canadienne. «Je me suis dit « pourquoi pas, on va essayer et au moins on n’aura aucun regret »», se remémore Adeline Jerôme.

Adeline Jérôme ne regrette rien

Si son époux décroche immédiatement un emploi stable. La jeune femme multiplie les expériences comme commis de boulangerie, fleuriste ou encore chargée de projets au sein d’une entreprise spécialisée dans l’écriture braille.

Adeline ne regrette rien. «C’était une belle manière de m’intégrer et de découvrir la culture.» En 2005, elle reprend néanmoins le chemin des études et obtient un diplôme en secrétariat, administration et comptabilité.

Ces années québécoises laissent une impression mitigée à Adeline. «Les gens avaient un à priori sur moi. Dès que j’ouvrais la bouche, j’étais étiquetée comme la « maudite Française »», regrette-t-elle. «Je n’ai jamais eu le droit d’être Québécoise, car je n’étais pas née là-bas.»