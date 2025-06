Accès en auto: la révolte des grands-mères gronde à High Park

Projet pilote

Le projet de stratégie de déplacement dans High Park est lancé en 2021. Un projet pilote, initié au début août 2023, interdit les voitures les fins de semaine, élimine 360 places de stationnement, pour une interdiction complète à l’horizon 2027. Colborne Lodge Dr est partiellement fermée depuis le Queensway pour détourner les voitures qui coupaient à travers le parc à l’heure de pointe.

«Il y aura une nouvelle navette dans le parc au printemps 2026 et elle sera testée cet hiver», plaide Gord Perks, le conseiller municipal pour le quartier depuis 2010. «Elle sera équipée pour accueillir les personnes handicapées et les familles. La TTC a également un service d’autobus dans le parc pendant l’été.» Il souligne que des organismes de personnes handicapées et d’autres parties prenantes tels que les clubs de sport ont été consultés.

«Nous tentons de desservir plusieurs groupes d’usagers et il ne faudrait donc pas avoir de vision binaire du problème», suggère Gord Perks, un ancien militant écologiste avec Pollution Probe et Greenpeace. Mais entre tout ou rien, il propose une solution binaire: rien.

On ne croit pas à la navette

«La navette ne partira pas depuis la station de métro High Park, et il faudra marcher jusqu’au café Black Oak dans le parc pour arriver au premier arrêt», rétorque Diane Buckell, une retraitée qui vit dans le quartier depuis 42 ans et ne possède pas de voiture.

«Et la navette coûtera 10 $ par adulte et 7 $ pour les jeunes et les aînés. Le prix sera prohibitif pour une famille. Et qui sait si la navette pourra fonctionner en hiver. Le petit train en service actuellement ne peut même pas rouler lorsqu’il pleut à cause de problèmes d’adhérence.»