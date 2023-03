L’accès des femmes à l’éducation supérieure: un long combat qui n’est pas terminé

Femme brillante, Catherine parle sept langues. Avant de marier Henri VIII, elle avait épousé le frère de celui-ci, Arthur. Depuis son Espagne, Catherine correspondait avec son promis, Arthur, en latin. Lorsqu’ils se rencontrent, 10 jours avant leur mariage, ils constatent avec étonnement qu’ils ne peuvent se comprendre quand ils se parlent, leur prononciation du latin étant trop différente. Bref, c’était à en perdre son latin!

Plus de femmes éduquées au Canada

Faisons un grand bond de quelques centaines d’années dans le temps. En décembre 2022, les talibans, à nouveau maîtres de l’Afghanistan depuis août 2021, interdisent sans surprise l’accès des femmes aux universités ainsi qu’aux écoles secondaires, dans une volonté de les exclure systématiquement de la vie publique.

Taliban est un mot pachto, une langue parlée en Afghanistan et au Pakistan. Il est le pluriel du mot arabe taleb (ou talib), et, ironie de l’Histoire, signifie… étudiant. En fait, les talibans sont des étudiants coraniques devenus combattants islamiques. Ils ont dirigé l’Afghanistan de 1996 à 2006, et depuis 2021.

Pendant que l’Afghanistan fait un pas en arrière et que bien des filles dans le monde encore aujourd’hui n’ont pas la chance de pouvoir aller à l’école même primaire, les femmes, heureusement, ne cessent de prendre la place qui leur revient sur les bancs des établissements d’éducation supérieure.