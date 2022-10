L’histoire des femmes… toujours une question de perspective

Je suis arrivée à l’âge où les femmes qui ont misé sur leur beauté (consciemment ou non) paniquent devant leur vieillissement. Et les autres (dont je suis) ont le sentiment pernicieux que c’est de leur faute si elles vieillissent!

Malgré tous nos diplômes, les standards de la beauté féminine continuent de nous empoisonner la vie. On en est encore là.

Et les médias sociaux n‘ont certainement pas arrangé les choses. Dans son livre Bossypants, Tina Fey a bien résumé: «Maintenant, on attend de chaque fille qu’elle ait des yeux bleus caucasiens, des lèvres espagnoles pulpeuses, un nez en bouton classique, une peau asiatique avec un bronzage californien, un cul de danseuse jamaïcaine, de longues jambes suédoises, de petits pieds japonais, les abdominaux d’une lesbienne propriétaire d’une salle de sport, les hanches d’un garçon de neuf ans, les bras de Michelle Obama et des seins de poupée.»

Le corps «idéal» de la femme

Si seulement on pouvait ne jamais perdre de vue que tout ça, ce sont des standards qui n’ont cessé d’évoluer avec le temps. Tout est toujours une question de perspective!

Y’a qu’à lire cet article du magazine auféminin, qui survole de façon visuelle 100 ans d’évolution de l’idéal du corps de la femme.