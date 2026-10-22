À Vanier, le centenaire de la Patente prend son envol

Le dévoilement d’une plaque patrimoniale le 16 octobre devant l’ancienne église Saint-Charles-Borromée, à Vanier, a donné le coup d’envoi des festivités du 100e anniversaire de l’Ordre de Jacques-Cartier, «la Patente», cette société secrète fondée en 1926 qui a profondément marqué l’histoire des francophones au Canada. Une reconnaissance attendue depuis plusieurs années, à quelques jours du centenaire officiel.

C’est ce 22 octobre, date de la fondation de l’organisation, qu’on célèbre officiellement ses 100 ans. Mais le ton était déjà donné devant une centaine de personnes rassemblées à l’endroit même où cette histoire a commencé.

Plaque bilingue

«Je suis enchantée. Je suis très contente que la communauté se soit rassemblée pour célébrer cette plaque, qui était tant attendue», a confié au Droit Johanne Leroux, membre du Comité de la francophonie de l’Association communautaire de Vanier, à l’origine des démarches.

Apposée sur la façade de l’ancienne église, la plaque bilingue en bronze rappelle notamment la valeur patrimoniale du bâtiment construit en 1908 et son association avec la naissance de l’Ordre de Jacques-Cartier.

La cérémonie a également été ponctuée d’une prestation des quatre comédiennes de Patenteuses, une comédie musicale qui revisite avec humour et satire l’histoire de cette société secrète autrefois exclusivement masculine.